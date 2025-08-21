Crveni meteo alarm za jug Srbije

U Vranju je u četvrtak u 10 časova izmerena temperatura od 26 stepeni Celzijusa, vedro je i duva zapadni vetar brzine 3 metra u sekundi.

Izmereni su vlažnost vazduha od 51 procenat i vazdušni pritisak od 962 milibara. Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na jugu Srbije u četvrtak i petak na snazi će biti crveni meteo alarm, zbog visokih temperatura u kombinaciji sa jakim vetrom, odnosno zbog opasnosti od nevremena. Na području Srbije u četvrtak se očekuje tropski dan sa temperaturama do 38 stepeni, praćen jakim vetrom koji će se iz Vojvodine, tokom dana, raširiti i na