Crveni meteo alarm za jug Srbije

Vranje news pre 18 minuta  |  Vranjenews
Crveni meteo alarm za jug Srbije

U Vranju je u četvrtak u 10 časova izmerena temperatura od 26 stepeni Celzijusa, vedro je i duva zapadni vetar brzine 3 metra u sekundi.

Izmereni su vlažnost vazduha od 51 procenat i vazdušni pritisak od 962 milibara. Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na jugu Srbije u četvrtak i petak na snazi će biti crveni meteo alarm, zbog visokih temperatura u kombinaciji sa jakim vetrom, odnosno zbog opasnosti od nevremena. Na području Srbije u četvrtak se očekuje tropski dan sa temperaturama do 38 stepeni, praćen jakim vetrom koji će se iz Vojvodine, tokom dana, raširiti i na
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: najtopliji dan u godini praćen promenom vremena

Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: najtopliji dan u godini praćen promenom vremena

Naslovi.ai pre 5 minuta
Danas visoke temperature, a sutra pljuskovi sa grmljavinom i olujnim vetrom

Danas visoke temperature, a sutra pljuskovi sa grmljavinom i olujnim vetrom

Glas Šumadije pre 18 minuta
Tropske temperature i upozorenje na nepogode – vremenska prognoza Srbija 21. avgust 2025

Tropske temperature i upozorenje na nepogode – vremenska prognoza Srbija 21. avgust 2025

Glas juga pre 17 minuta
Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

RTV pre 1 sat
Danas veoma toplo, od sutra upozorenje na grad i olujni vetar

Danas veoma toplo, od sutra upozorenje na grad i olujni vetar

InfoKG pre 1 sat
U Srbija danas maksimalna temperatura 38 stepeni, u petak stižu grad i oluje

U Srbija danas maksimalna temperatura 38 stepeni, u petak stižu grad i oluje

Vreme pre 1 sat
Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, u petak nepogode

Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, u petak nepogode

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeVojvodinaRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: najtopliji dan u godini praćen promenom vremena

Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: najtopliji dan u godini praćen promenom vremena

Naslovi.ai pre 5 minuta
Mirno okupljanje ispred suda u Novom Sadu: Zahteva se oslobađanje pritvorenih

Mirno okupljanje ispred suda u Novom Sadu: Zahteva se oslobađanje pritvorenih

Nedeljnik pre 18 minuta
Crveni meteo alarm za jug Srbije

Crveni meteo alarm za jug Srbije

Vranje news pre 18 minuta
Protesti u Srbiji: Okupljanje ispred suda u Novom Sadu, danas bez blokade ulaza

Protesti u Srbiji: Okupljanje ispred suda u Novom Sadu, danas bez blokade ulaza

NIN pre 28 minuta
Danas visoke temperature, a sutra pljuskovi sa grmljavinom i olujnim vetrom

Danas visoke temperature, a sutra pljuskovi sa grmljavinom i olujnim vetrom

Glas Šumadije pre 18 minuta