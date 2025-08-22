Ruski predsednik Vladimir Putin nije dozvolio udare iz kompleksa Orešnik po Bankovoj ulici u Kijevu, gde se nalazi kancelarija Zelenskog, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u razgovoru sa novinarima.

"Iznosim insajderske informacije. Na primer, o tome kako su predložili da koriste Orešnik po Bankovoj i kako je Putin rekao, ni pod kojim uslovima", izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, a navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu "Pul Prvog", bliskom pres službi šefa beloruske države. Rusija je 21. novembra prošle godine pogodila veliki objekat ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Dnjepropetrovsku, čime je testirala sistem srednjeg