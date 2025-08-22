Netanjahu naredio početak pregovora o oslobađanju izraelskih talaca i najavio plan o preuzimanju Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da je naredio da odmah počnu pregovori o oslobađanju svih talaca u Gazi i da se istovremeno radi na odobrenju vladinog plana za preuzimanje grada Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu nije precizirao da li će Izrael prihvatiti predlog za postupno oslobađanje talaca, koji je Hamas prihvatio u ponedeljak. „U fazi smo odlučne pobede. Danas sam došao u diviziju za Gazu kako bih odobrio planove koje je IDF predstavio meni i ministru odbrane za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza i za poraz Hamasa“, poručio je on. Netanjahu je ponovio da je naredio da počnu pregovori o oslobađanju svih izraelskih talaca i o okončanju rata, pod uslovima koji