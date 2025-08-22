Lepe vesti iz nacionalne službe za zapošljavanje Počinje isplata naknada za jul mesec
Dnevnik pre 42 minuta
Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će danas preko Banke Poštanska štedionica početi isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec jul 2025. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 22. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta 2025. godine. ( k1info.rs)