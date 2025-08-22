Stiže osveženje uz pad temperature Olujni udari i grad u ovim delovima zemlje

U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom sa najvećom verovatnoćom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje. Najniža temperatura, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biće od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju