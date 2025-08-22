U Egiptu otkriven potonuli drevni grad: Star više od 2.000 godina

Egipatske vlasti predstavile su delove potonulog grada otkrivenog kod obala Aleksandrije, a pronađene su zgrade, artefakti i pristanište izgrađeno pre više od 2.000 godina.

Kako su naveli zvaničnici, grad, lociran u vodama zaliva Abu Kir, mogao bi da bude produžetak drevnog grada Kanopus, koji je bio važan centar u vreme Ptolomejske dinastije koja je vladala Egiptom skoro 300 godina, kao i rimske imperije koja je tom zemljom upravljala oko 600 godina, preneo je Gardijan. Tanjug AP/Amr Nabil Vremenom je grad potonuo usled zemljotresa i porasta nivoa mora. Kranovi su danas polako izvlačili statue iz dubina, a neke od njih prikazuju