Objavljene nove cene goriva

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 29. avgusta u isto vreme koštaće maksimalno 192 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 178 dinara za litar.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 192 dinara po litru, a benzina 178 dinara po litru. Ovo znači da su cene goriva ostale nepromenjene, prenosi Danas. Danas podseća, po isteku važeće uredbe, od sutra važi nova uredba za ograničavanje maksimalnih cena goriva. Vlada Srbije donela je novu uredbu, čime je ova mera produžena na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Isto toliko iznosi