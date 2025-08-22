Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene

Vlada Srbije je produžila Uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, zbog čega su cene evrodizela i benzina ostale nepromenjene.

Litar evrodizela koštaće maksimalno 192 dinara, dok će cena benzina evropremijum BMB 95 biti 178 dinara po litru. Ove cene važe od danas u 15 časova do petka, 29. avgusta u isto vreme. Ova odluka znači da su maksimalne maloprodajne cene ostale iste kao i prethodne nedelje. Najviša cena evrodizela i benzina evropremijum BMB 95 ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu, uvećanu za 17 dinara.