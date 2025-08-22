Nikola Jović nakon Slovenije: „Igrati sa Jokićem je lako – Sigurno da sam bio dodatno motivisan!“ podrhtava Madrid: Real želi reprezentativca Engleske, ali postoji problem!

Nikola Jović nakon Slovenije: „Igrati sa Jokićem je lako – Sigurno da sam bio dodatno motivisan!"

Imao je i motiv više! Reprezentacija Srbije slavila je u Beogradskoj areni protiv Slovenije u pripremnom meču za Evrobasket, 106.72.

Dosta dobru partiju oba kraja parketa odigrao je Nikola Jović.. U prvim redovima bio je njegov trener Erik Spolstra, pa je samim tim imao i motiv više. Nikola Jović izneo je poslednje utiske pred odlazak na Eurobasket. pic.twitter.com/uDBh5u1LUN — MaxBet Sport (@maxbetsport) August 21, 2025 „Izgledamo sve bolje i bolje, a verujem da još nismo pokazali koliko zapravo možemo. Hvala navijačima koji su došli, bili su naš šesti igrač i dali nam ogromnu podršku. Hemija u
