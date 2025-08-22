Novica Antić: Uhapšen sam zbog planiranja rušenja poretka, a bez ijednog dokaza

Nekadašnji predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić, koji je uoči studentskog protesta za Vidovdan, 28. juna, uhapšen sa još pet osoba zbog navodnog planiranja rušenja ustavnog poretka, izjavio je da je lišen slobode i da mu je određen pritvor, a da mu prethodno nije predočen nijedan dokaz da je počinio bilo koje krivično delo.

On je u pismu, dostavljenom listu Danas iz Okružnog zatvora u Beogradu, naveo da mu je pritvor određen i bez iznošenja odbrane na „sadržaj naknadno poturenih nezakonitih dokaza“. ADVOKATI PRIVEDENIH NISU SMELI DA ČUJU OBJAVLJENI SNIMAK „Da ne govorim u ime mojih samučenika, na svom primeru svedočim o najtežim zloupotrebama i krivičnim delima tužioca (šefa Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada) Steafanovića, kojima krajnje je vreme, treba ozbiljno da se