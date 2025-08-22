Kalas: Pritisak na Ukrajinu da preda delove teritorije Rusiji Putinova zamka

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas upozorila je zapadne lidere da je pritisak na Ukrajinu da preda delove teritorije Rusiji zamka u koju ih uvlači Putin.

Kaja Kalas je rekla u intervjuu za Bi-Bi-Si (BBC) da je dozvola Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije, kao deo mirovnog plana, zamka u koju ruski predsednik Vladimir Putin želi da oni uđu. To je bio njen prvi intervju za britanski medij od kada su se evropski lideri pridružili mirovnim pregovorima američkog predsednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj Kući, prošle nedelje. Ukrajina je uporno odbacivala mogućnost prepuštanja