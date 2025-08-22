Vremenska prognoza 23. avgust 2025.

RTS pre 43 minuta
Vremenska prognoza 23. avgust 2025.

Uglavnom suvo. U većini mesta promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Na istoku zemlje vetrovito. Iz srednje Evrope stiže nam malo svežiji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. I naredne sedmice promenljivo.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 23.08.2025. Subota: Promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 18 °S, a najviša od 24 do 28 °S. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom. 24.08.2025.
(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi…

Blic pre 18 minuta
(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

I Beograd na udaru! Hitno saopštenje RHMZ, nevreme počinje za manje od sat!

Ovde će pljuštati u naredna dva sata: Oglasio se RHMZ Prete grad i jak vetar: Evo koji delovi Srbije su na udaru nevremena

Užički prosvetari uputili pismo načelniku policijske uprave, gradskim većnicima i načelniku Školske uprave

Određen mi je pritvor, a da mi nije predočen nijedan dokaz: Pismo Novice Antića, uhapšenog pred Vidovdanski protest zbog…

Ramsko jezero – savršen mir i netaknuta priroda u srcu Bosne i Hercegovine

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 66. kolu?

Dekani pet fakulteta: Osuđujemo nasilje policije i maskiranih grupa nad studentima i demonstrantima

