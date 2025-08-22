Vremenska prognoza 23. avgust 2025.

Uglavnom suvo. U većini mesta promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Na istoku zemlje vetrovito. Iz srednje Evrope stiže nam malo svežiji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. I naredne sedmice promenljivo.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 23.08.2025. Subota: Promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 18 °S, a najviša od 24 do 28 °S. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom. 24.08.2025.