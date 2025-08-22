Petković: Gde su reakcije Evropske Unije i Kvinte na najnovije eskalatorne poteze Prištine?

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković danas je upitao zašto nema reakcije EU i Kvinte na najnovije eskalatorne poteze Prištine usmerene protiv srpskog naroda na KiM.

Petković je u objavi na mreži X naveo da je zapaljen auto kandidatu za odbornika Srpske liste Časlavu Sofronijeviću iz Zvečana, da je CIK odbio sertifikaciju Srpske liste za učešće na lokalnim izborima, da je bačen eksploziv na kuću Miloša Perovića, kandidata Srpske liste za gradonačelnika Zubinog Potoka. "Danima Kurti crta mete i progoni SL!!! Gde su reakcije EU i Kvinte?!! Valjda su i Srbi ljudi!", istakao je Petković u objavi. On je ranije danas uputio pismo