Petković sa čelnicima Srpske liste razgovarao o bezbednosnoj situaciji i izborima

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Petković sa čelnicima Srpske liste razgovarao o bezbednosnoj situaciji i izborima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa predstavnicima Srpske liste sa kojima je razgovarao o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinam.

Tema razgovora bili su i dalji koraci i podrška u zalaganju za interese srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija. Petković je naveo da je sastanak sa čelnicima SL usledio nakon pokušaja premijera u tehničkom mandatu privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da zabrani učešće te stranke na lokalnim izborima na AP KiM. "Sastanak u Raški sa čelnicima Srpske liste nakon pokušaja Kurtija da joj zabrani učešće na lokalnim izborima. Razgovarali smo o političko
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pravo na meti politike – neozbiljan Kurtijev pokušaj i(li) skretanje pažnje sa agonije u parlamentu

Pravo na meti politike – neozbiljan Kurtijev pokušaj i(li) skretanje pažnje sa agonije u parlamentu

RTS pre 9 minuta
UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

UNMIK: Naglašavamo važnost inkluzivnih i fer izbora, pravo učešća za sve zajednice

RTV pre 23 minuta
Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Beta pre 59 minuta
Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Kvinta i kancelarija EU na Kosovu: Nesertifikovanje Srpske liste je smanjenje principa demokratije

Radio sto plus pre 54 minuta
Petković u Raški razgovarao sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

Petković u Raški razgovarao sa čelnicima Srpske liste o bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

B92 pre 23 minuta
Kvinta i EU: Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM

Kvinta i EU: Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM

RTV pre 1 sat
Kvinta i EU se oglasile povodom odluke prištinskog CIK-a o Srpskoj listi

Kvinta i EU se oglasile povodom odluke prištinskog CIK-a o Srpskoj listi

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboriRaškaSrpska listapetar petkovic

Politika, najnovije vesti »

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 9 minuta
Brnabić: „Blokaderi odbili njegovu pruženu ruku“

Brnabić: „Blokaderi odbili njegovu pruženu ruku“

Danas pre 54 minuta
Ako SNS ima 700.000 članova, na ulice treba da izađe milion i po ljudi: Šta očekivati od skupova protiv blokada u subotu?

Ako SNS ima 700.000 članova, na ulice treba da izađe milion i po ljudi: Šta očekivati od skupova protiv blokada u subotu?

Danas pre 59 minuta
Grbović (PSG) o Vučićevom pozivu na dijalog: Upućen tako da bude odbijen

Grbović (PSG) o Vučićevom pozivu na dijalog: Upućen tako da bude odbijen

Danas pre 34 minuta
Kvinta i EU osudili potez kosovskih vlasti o predstojećim izborima

Kvinta i EU osudili potez kosovskih vlasti o predstojećim izborima

Danas pre 1 sat