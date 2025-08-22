Ruske snage nastavljaju da se probijaju u pravcu Zaporoške oblasti

Ruske snage nastavljaju da se probijaju unutar ukrajinske odbrane, značajan napredak zabeležen je na kupjanskom pravcu, ali i u pravcu Zaporoške oblasti. Odbijeni svi napadi ukrajinskih dronova na rusku teritoriju. Mediji i dalje spekulišu kakve bi zapadne zemlje mogle da predlože bezbednosne garancije za Kijev. Oborena 54 ukrajinska drona

Ruske PVO snage tokom noći uništile su 54 ukrajinske bespilotne letelce avionskog tipa iznad osam regiona zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. 19 dronova oboreno je iznad Brjanske oblasti, 11 iznad Volgogradske, osam iznad Rostovske, sedam iznad Voronješke, po tri iznad Belgorodske i Orlovske, dva iznad Kurske oblasti, jedan je neutralizovan iznad Krima.