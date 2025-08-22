Vučić zove na dijalog: Vizija naspram halucinacije

Jedini dijalog koji Vučić posle svega zaslužuje jeste onaj koji se vodi na biračkim mestima. I jedino na čemu treba da bude zahvalan jeste što građani to traže. Samo to. Dužan im je mnogo više

„Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta”, glasi informacija iz Predsedništva Srbije. Poziv je neiskren, ali, vredan analize. U četiri minuta, koliko traje Vučićevo obraćanje, predstavljeno kao pružanje ruke pomirenja, on je ipak uspeo da saspe sasvim dovoljno otrova, da mu studenti poruče: „Raspiši izbore! Nemamo o čemu drugom da pričamo.” Pogledajmo zato najotrovnije delove