Ana Nikolić objavila uznemirujuć video Pevačici celo lice u podlivima! (video)

Alo pre 52 minuta
Ana Nikolić objavila uznemirujuć video Pevačici celo lice u podlivima! (video)

Jezivo!

Kao bomba je odjeknula vest da je Ana Nikolić navodno pretučena od strane svog izabranika, kompozitora Gorana Ratković Raleta. Nedugo zatim pevačica je objavila uznemirujući video snimak na kome se po njenom licu vide povrede koje joj je navodno naneo kompozitor. Kako prenose domaći mediji, sukob je brzo eskalirao, a Rale je fizički napao Anu, koja je bila prinuđena da potraži lekarsku pomoć. Nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, Ana je hitno upućena na
