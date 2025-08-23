Na granicama je trenutno pakao! Ako ste krenuli na put naoružajte se strpljenjem, čeka se satima (foto)

Početak vikenda i smene turista na granicama doneli su očekivane gužve. I dok se na auto-putevima u Srbiji vozila kreću bez zadržavanja i nema gužvi na naplatnim stanicama, situacija na graničnim prelazima je potpuno drugačija

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čekaju 90 minuta, na Kelebiji, takođe na izlazu, 60 minuta. AMSS/Printscreen Na prelazu Gradina sa Bugarskom, na ulaz u Srbiju čeka se 30 minuta, kao i na Preševu, na izlazu iz zemlje. AMSS/Printscreen Ipak, kao i prethodnih dana, najveća gužva beleži se na graničnom prelazu Batrovci, i to na izlazu iz zemlje, gde vozila u kolonama čekaju čak 240 minuta,