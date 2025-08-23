Na granicama je trenutno pakao! Ako ste krenuli na put naoružajte se strpljenjem, čeka se satima (foto)

Alo pre 1 sat
Na granicama je trenutno pakao! Ako ste krenuli na put naoružajte se strpljenjem, čeka se satima (foto)

Početak vikenda i smene turista na granicama doneli su očekivane gužve. I dok se na auto-putevima u Srbiji vozila kreću bez zadržavanja i nema gužvi na naplatnim stanicama, situacija na graničnim prelazima je potpuno drugačija

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čekaju 90 minuta, na Kelebiji, takođe na izlazu, 60 minuta. AMSS/Printscreen Na prelazu Gradina sa Bugarskom, na ulaz u Srbiju čeka se 30 minuta, kao i na Preševu, na izlazu iz zemlje. AMSS/Printscreen Ipak, kao i prethodnih dana, najveća gužva beleži se na graničnom prelazu Batrovci, i to na izlazu iz zemlje, gde vozila u kolonama čekaju čak 240 minuta,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Velike gužve na graničnim prelazima prema Mađarskoj

Velike gužve na graničnim prelazima prema Mađarskoj

RTS pre 8 minuta
Ulice u Beogradu prohodne: Nema gužve, prevoz po redovnom režimu za vikend

Ulice u Beogradu prohodne: Nema gužve, prevoz po redovnom režimu za vikend

Kurir pre 1 sat
Ako ste se zaputili na ovaj granični prelaz, sačekaće vas pakao! Pogledajte slike, čeka se minimum četiri sata: Putevi Srbije…

Ako ste se zaputili na ovaj granični prelaz, sačekaće vas pakao! Pogledajte slike, čeka se minimum četiri sata: Putevi Srbije uputili upozorenje vozačima (foto)

Blic pre 2 sata
Stanje na putevima: Putnička vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na graničnom prelazu Šid dva sata

Stanje na putevima: Putnička vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na graničnom prelazu Šid dva sata

Glas Zaječara pre 3 sata
Gužve na auto-putevima: Kraj sezone doneo kolone na prelazima Batrovci i Horgoš

Gužve na auto-putevima: Kraj sezone doneo kolone na prelazima Batrovci i Horgoš

Serbian News Media pre 3 sata
AMSS: Opterećeni putevi u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, vozila na Batrovcima čekaju četiri sata

AMSS: Opterećeni putevi u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, vozila na Batrovcima čekaju četiri sata

Novi magazin pre 3 sata
Putnička vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na GP Šid dva sata

Putnička vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na GP Šid dva sata

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoBugarskaHorgošBatrovciAMSSKelebija

Društvo, najnovije vesti »

Čekaonica

Čekaonica

Danas pre 9 minuta
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 8 minuta
Gori kuća na petrovaradinu: Vatra progutala jednu prostoriju: Dva vatrogasna vozila na licu mesta (foto)

Gori kuća na petrovaradinu: Vatra progutala jednu prostoriju: Dva vatrogasna vozila na licu mesta (foto)

Blic pre 8 minuta
Mup Srbije apelovao na vozače: Kada koristite telefon tokom vožnje rizik od udesa je 20 puta veći, a efekat je kao da vozač…

Mup Srbije apelovao na vozače: Kada koristite telefon tokom vožnje rizik od udesa je 20 puta veći, a efekat je kao da vozač ima 0,8 promila alkohola u krvi!

Kurir pre 4 minuta
Meta ulaže više od 10 milijardi dolara u Gugl klaud

Meta ulaže više od 10 milijardi dolara u Gugl klaud

Serbian News Media pre 8 minuta