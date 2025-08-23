Selta i Majorka osvojili prve bodove u LaLigi VIDEO

Fudbaleri Majorke su remizirali sa Seltom Vigo na domaćem terenu - 1:1, u okviru drugog kola španske LaLige.

Gosti iz Viga su do prednosti došli u prvom poluvremenu, ali su je ispustili u završnici meča. Igrao se 38. minut kada je Havijer Rueda uspeo da zatrese mrežu gola na kojem je stajao Leonardo Roman, a asistenciju je upisao Ugo Sotelo – 1:0. Do poluvremena nije bilo promene rezultata, a Majorka je uspela da dođe do izjednačenja u završnici drugog poluvremena. U 88. minutu gol je postigao Mateu Morei Bausa i tako doveo svoj tim do izjednačenja – 1:1. Srpski fudbaler