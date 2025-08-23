Na sednici Narodne skupštine Dodik teško izvređao pojedine opozicione poslanike

Danas pre 1 sat  |  Beta
Na sednici Narodne skupštine Dodik teško izvređao pojedine opozicione poslanike

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS) na osnovu pravosnažne presude Suda BiH, večeras je u Narodnoj skupštini RS teško izvređao pojedine opozicione poslanike.

Dodik je poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) Igora Crnadka nazvao „agentom stranih službi, koji je za to plaćen“. „Agent obaveštajne službe prospe laži i onda izađe iz sale. Ko izaziva rat i preti? Ratom se preti da bi se legitimna borba srpskog naroda zaustavila“, kazao je Dodik tokom rasprave o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Dodao je da je Crnadak „edukovan da diže i podgrijava atmosferu po nalozima
