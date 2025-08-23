SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a

Danas pre 1 sat  |  Beta
SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a
ef Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Srđan Mazalica izjavio je večeras da će se u RS održati referendum o odlukama visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, o presudi Suda BiH izrečenoj Miloradu Dodiku i odluci Centralne izborne BiH (CIK) da Dodiku oduzme predsednički mandat. „Referendumsko pitanje će glasiti – da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog
Otvori na danas.rs

Ključne reči

Republika SrpskaReferendumMilorad Dodik

