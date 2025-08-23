Moćna Srbija krenula u odbranu svetskog trona: Ukrajinke razbijene - Bošković i Uzelac briljirale

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije autoritativno je počela odbranu titule svetskog šampiona, pošto je savladala Ukrajinu sa 3:0 u setovima (25:21, 25:19, 25:17).

Ovo je 17. uzastopna pobeda reprezentacije Srbije na Svetskim prvenstvima, a poslednji put je poražena 11. oktobra 2018. godine od selekcije Holandije. Izabranice Zorana Terzića su uradile tačno ono što se od njih očekivalo. Igrale su raznovrsno, sigurno i nisu dale Ukrajinkama ni najmanju šansu da se ponadaju. Najviše problema im je zadavala Artišuk, ali nije imala dovoljnu podršku saigračica. Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su dominirale sa druge strane, a