Moćna Srbija krenula u odbranu svetskog trona: Ukrajinke razbijene - Bošković i Uzelac briljirale

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Moćna Srbija krenula u odbranu svetskog trona: Ukrajinke razbijene - Bošković i Uzelac briljirale

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije autoritativno je počela odbranu titule svetskog šampiona, pošto je savladala Ukrajinu sa 3:0 u setovima (25:21, 25:19, 25:17).

Ovo je 17. uzastopna pobeda reprezentacije Srbije na Svetskim prvenstvima, a poslednji put je poražena 11. oktobra 2018. godine od selekcije Holandije. Izabranice Zorana Terzića su uradile tačno ono što se od njih očekivalo. Igrale su raznovrsno, sigurno i nisu dale Ukrajinkama ni najmanju šansu da se ponadaju. Najviše problema im je zadavala Artišuk, ali nije imala dovoljnu podršku saigračica. Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su dominirale sa druge strane, a
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kadetkinje Srbije pete na Evropskom prvenstvu, obezbedile plasman na SP

Kadetkinje Srbije pete na Evropskom prvenstvu, obezbedile plasman na SP

Sportski žurnal pre 11 minuta
Odbojkašice Srbije pobedom započele odbranu zlata na Svetskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije pobedom započele odbranu zlata na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
Ubedljiva pobeda odbojkašica

Ubedljiva pobeda odbojkašica

Vesti online pre 51 minuta
Srbija pobedom počela Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković sjajna

Srbija pobedom počela Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković sjajna

Sport klub pre 42 minuta
"Počele smo veoma dobro": Tijana Bošković nakon pobede Srbije na startu Svetskog prvenstva

"Počele smo veoma dobro": Tijana Bošković nakon pobede Srbije na startu Svetskog prvenstva

Večernje novosti pre 22 minuta
Odbojkašice Srbije pobedile selekciju Ukrajine na startu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Srbije pobedile selekciju Ukrajine na startu Svetskog prvenstva

RTV pre 1 sat
Srbija silovito započela odbranu svetskog zlata, Ukrajinke nemoćne!

Srbija silovito započela odbranu svetskog zlata, Ukrajinke nemoćne!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaHolandijaKamerunUkrajinaJapan

Sport, najnovije vesti »

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Danas pre 47 minuta
Ko to tamo tera Đokovića iz Srbije

Ko to tamo tera Đokovića iz Srbije

Sport klub pre 11 minuta
Srpska liga Istok – rezultati 2. kola i tabela

Srpska liga Istok – rezultati 2. kola i tabela

Sportska strana juga pre 16 minuta
Zona Jug – rezultati 2. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 2. kola i tabela

Sportska strana juga pre 12 minuta
Rumunski klub dobio najtežu kaznu u istoriji fudbala: Oduzeto im skoro stotinu bodova pred sezonu! Srpski šampion se vratio…

Rumunski klub dobio najtežu kaznu u istoriji fudbala: Oduzeto im skoro stotinu bodova pred sezonu! Srpski šampion se vratio: Nemanja Milovanović doneo pobedu u Centralnoevropskoj zoni!

Hot sport pre 6 minuta