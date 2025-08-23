Trampov pritisak urodio plodom: Teksas prekrojio izbornu mapu u korist republikanaca

Skupština američke savezne države Teksas definitivno je juče usvojila novu izbornu mapu koja će omogućiti republikancima da osvoje do pet dodatnih mesta u Kongresu SAD, tokom parlamentarnih izbora ove godine, na polovini aktuelnog mandata.

Američki predsednik Donald Tramp izvršio je javni pritisak na republikanske zvaničnike te države na jugu zemlje da sprovedu takvo prekrajanje sa ciljem da zadrži svoju aktuelnu tesnu većinu u saveznom Kongresu. DEMOKRATE POKUŠALE DA SPREČE prekrajanje izborne mape Republikanski guverner Teksasa Greg Ebot sada treba da promoviše novu mapu. „Na putu smo da osvojimo dodatnih pet mesta u Kongresu i spasimo vaša prava i slobode i samu vašu zemlju“, pozdravio je Tramp u