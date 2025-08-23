Trampov pritisak urodio plodom: Teksas prekrojio izbornu mapu u korist republikanaca

Nedeljnik pre 25 minuta
Trampov pritisak urodio plodom: Teksas prekrojio izbornu mapu u korist republikanaca

Skupština američke savezne države Teksas definitivno je juče usvojila novu izbornu mapu koja će omogućiti republikancima da osvoje do pet dodatnih mesta u Kongresu SAD, tokom parlamentarnih izbora ove godine, na polovini aktuelnog mandata.

Američki predsednik Donald Tramp izvršio je javni pritisak na republikanske zvaničnike te države na jugu zemlje da sprovedu takvo prekrajanje sa ciljem da zadrži svoju aktuelnu tesnu većinu u saveznom Kongresu. DEMOKRATE POKUŠALE DA SPREČE prekrajanje izborne mape Republikanski guverner Teksasa Greg Ebot sada treba da promoviše novu mapu. „Na putu smo da osvojimo dodatnih pet mesta u Kongresu i spasimo vaša prava i slobode i samu vašu zemlju“, pozdravio je Tramp u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Republikanci prekrajaju izbornu mapu u Teksasu, cilj pet dodatnih mesta u Kongresu

Republikanci prekrajaju izbornu mapu u Teksasu, cilj pet dodatnih mesta u Kongresu

Serbian News Media pre 20 minuta
Američka država Teksas usvojila prekrojenu izbornu mapu na zahtev Trampa

Američka država Teksas usvojila prekrojenu izbornu mapu na zahtev Trampa

Danas pre 20 minuta
Američka država Teksas usvojila prekrojenu izbornu mapu na zahtev Trampa

Američka država Teksas usvojila prekrojenu izbornu mapu na zahtev Trampa

Nova pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerParlamentarni izboriTeksasIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Autorski tekst bivšeg predsednka Turske Abdulaha Gula: „Rat u Gazi ogolio licemerje mnogih zemalja“

Autorski tekst bivšeg predsednka Turske Abdulaha Gula: „Rat u Gazi ogolio licemerje mnogih zemalja“

Danas pre 0 minuta
"Rekla sam mu da ne ide na Putina": Progovorila majka ruskog "gospodara rata": "Malo pre avionske nesreće je osećao..."

"Rekla sam mu da ne ide na Putina": Progovorila majka ruskog "gospodara rata": "Malo pre avionske nesreće je osećao..."

Blic pre 5 minuta
Više od 20 zemalja protiv izraelskog plana za izgradnju ilegalnih naselja na palestinskoj Zapadnoj obali

Više od 20 zemalja protiv izraelskog plana za izgradnju ilegalnih naselja na palestinskoj Zapadnoj obali

Blic pre 0 minuta
Lajlu Menendezu odbijen uslovni otpust nakon 35 godina zatvora zbog ubistva roditelja

Lajlu Menendezu odbijen uslovni otpust nakon 35 godina zatvora zbog ubistva roditelja

Euronews pre 5 minuta
Avion se trese, iz kabine se čuju jauci uplašenih putnika! Pogledajte stravičnu scenu na nebu iznad Italije (video)

Avion se trese, iz kabine se čuju jauci uplašenih putnika! Pogledajte stravičnu scenu na nebu iznad Italije (video)

Večernje novosti pre 0 minuta