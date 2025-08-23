U Srbiji 2024. godine zaplenjena 4,1 tona marihuane, raste broj zavisnika

U poslednjih nekoliko godina najzastupljenija vrsta droge na terotoriji Srbije je kanabis, odnosno marihunana, na šta ukazuju podaci Kancelarije za borbu protiv droga prema kojima je tokom 2024. godine zaplenjeno više od četiri tone ove opojne droge.

Pored kanabisa u velikoj meri zastupljenije su i sintetičke droge, a akcenat je na amfetaminu (spid), rekli su za Tanjug iz Kancelarije za brobu protiv droga i ističu da je broj korisnika ovih droga u stalnom porastu, prvenstveno zbog dostupnosti i niske cene. Na teritoriji Srbije prema zvaničnim podacima nadležnih organa tokom prošle godine u 14.137 akcija, zaplenjeno je 5,58 tona različitih vrsta droge, od čega je 4,1 tona kanabisa. Nakon kanabisa najviše je