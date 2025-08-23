Ukrajina bi mogla prekršiti obećanje da neće ući u NATO

Ukrajina bi mogla prekršiti obećanje da neće ući u NATO

Ukrajina može formalno obećati da se neće pridružiti NATO-u u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma, ali postoji rizik da bi Kijev u budućnosti prekršio te obaveze, izjavio je guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo za agenciju TASS. „Ukrajina nam može obećati da neće kršiti mirovni sporazum.

Ali to ne znači da je to 100 odsto“, poručio je Saldo, dodajući da Moskva mora biti spremna „za svaki mogući razvoj događaja“. Američki predsednik Donald Tramp je 18. avgusta pozvao ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da odustane od ideje o učlanjenju svoje zemlje u NATO i pretenzija na Krim. Prema njegovim rečima, takav korak mogao bi da dovede do okončanja sukoba između Rusije i Ukrajine „gotovo odmah“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je
