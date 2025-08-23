Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 13 minuta
Dojče post će značajno ograničiti isporuku paketa i robe iz Nemačke u Sjedinjene Države, ali „privremeno“, objavio je DHL danas, kao odgovor na pooštrene carinske propise SAD.

Počev od subote, Dojče post, što je drugi naziv za DHL-ovu logističku grupu na nemačkom tržištu, “privremeno će obustaviti” svoju standardnu uslugu dostave paketa u Sjedinjene Države, navodi se u saopštenju. Ovu uslugu uglavnom koriste pojedinci i mala preduzeća, sa maksimalnom težinom od 31 kilograma, piše -na sajtu DHL-a. Samo paketi deklarisani kao pokloni i vredni do 100 dolara (86 evra), kao i slanje dokumenata, biće izuzeti, ali će DHL pooštriti kontrole,
NemačkaDolar

