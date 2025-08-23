Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 10 minuta
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post će značajno ograničiti isporuku paketa i robe iz Nemačke u Sjedinjene Države, ali „privremeno“, objavio je DHL danas, kao odgovor na pooštrene carinske propise SAD.

Počev od subote, Dojče post, što je drugi naziv za DHL-ovu logističku grupu na nemačkom tržištu, “privremeno će obustaviti” svoju standardnu uslugu dostave paketa u Sjedinjene Države, navodi se u saopštenju. Ovu uslugu uglavnom koriste pojedinci i mala preduzeća, sa maksimalnom težinom od 31 kilograma, piše -na sajtu DHL-a. Samo paketi deklarisani kao pokloni i vredni do 100 dolara (86 evra), kao i slanje dokumenata, biće izuzeti, ali će DHL pooštriti kontrole,
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 3 sata
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 3 sata
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 4 sati
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 4 sati
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 5 sati
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 5 sati
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaDolar

Najnovije vesti »

Nikezić poručio Malom: EXPO je sinonim za korupciju, odmah zaustaviti rad na njemu

Nikezić poručio Malom: EXPO je sinonim za korupciju, odmah zaustaviti rad na njemu

N1 Info pre 0 minuta
Brnabić: Blokaderi odbili poziv jer nemaju plan i program, jedina vizija im je nasilje

Brnabić: Blokaderi odbili poziv jer nemaju plan i program, jedina vizija im je nasilje

RTV pre 1 minut
Google raspršio želje Zuckerberg-a i Mete, pametne naočare ipak neće zameniti telefone!

Google raspršio želje Zuckerberg-a i Mete, pametne naočare ipak neće zameniti telefone!

Benchmark pre 0 minuta
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 6 minuta
A1 Back to School: Ušteda koja se vraća – i tebi i tvojima

A1 Back to School: Ušteda koja se vraća – i tebi i tvojima

Južne vesti pre 6 minuta