Dodik: Otkad britanski ambasador procenjuje šta je po zakonu, a šta nije

Milorad Dodik ocenio je da ponašanje ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Džulijana Rejlija više nije ponašanje diplomate i zapitao otkad je britanski ambasador tumač ustava i zakona.

"To što boluje od kompleksa kolonijalne sile, ne znači da Republika Srpska pristaje da bude kolonija. Ponašanje Džulijana Rejlija odavno je prestalo da bude ponašanje diplomate i predstavlja ponašanje političkog lešinara", naveo je Milorad Dodik, reagujući na izjavu Rejlija da se presuda Suda BiH protiv predsednika Republike Srpske mora poštovati. Dodik ističe da su sud i presuda u BiH toliko "nezavisni" da bi bilo pošteno da je britanski ambasador sedeo na mestu
Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Blic pre 13 minuta
BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaVelika BritanijaMilorad Dodik

