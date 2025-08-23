Kesić: Referendum u Srpskoj jedina logična odluka, odgovor je politički jer je i presuda Dodiku takva

RTS pre 24 minuta
Kesić: Referendum u Srpskoj jedina logična odluka, odgovor je politički jer je i presuda Dodiku takva

Narodna skupština Republike Srpske raspisala je referendum za 25. oktobar 2025. godine, na kojem će se građani izjasniti o odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, Suda Bosne i Hercegovine i CIK-a protiv Milorada Dodika. Skupština je odbacila mogućnost prevremenih izbora i pozvala sve političke aktere da u njima ne učestvuju. Ambasador BiH u EU Obrad Kesić kaže da je odluka Skupštine jedina logična u kontekstu aktuelnih dešavanja. Presuda je politička, pa i odgovor mora biti takav, poručuje Kesić.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji Obrad Kesić smatra da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum na kojem će se građani izjasniti o odlukama Kristijana Šmita i Suda BiH jedina logična u kontekstu aktuelnih dešavanja u BiH. "Ovo je direktni udar na ustavni poredak, ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine. Imamo zakon koji je doneo stranac, a pod kojim je osuđen izabrani predsednik Srpske. Taj zakon uopšte nije
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Referendum o Dodiku 25. oktobra

Referendum o Dodiku 25. oktobra

Vreme pre 13 minuta
Raspisan referendum: Spašavanje građanina Dodika

Raspisan referendum: Spašavanje građanina Dodika

Dojče vele pre 9 minuta
Određen datum referenduma u Srpskoj

Određen datum referenduma u Srpskoj

Vesti online pre 9 minuta
Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Blic pre 59 minuta
Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Blic pre 7 sati
SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a

SNSD saopštio referendumsko pitanje: O presudi Dodiku i odlukama Šmita i CIK-a

Danas pre 7 sati
Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Referendum u srpskoj 25.: Oktobra Narodna skupština RS usvojila zaključke: Niko nije bio protiv

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaEvropska UnijaReferendumEUObrad KesićMilorad DodikIzbori

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, povratni talas stranih državljana

AMSS: Vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, povratni talas stranih državljana

N1 Info pre 3 minuta
Tribine kao barometar rejtinga: Građani sve glasniji protiv vlasti i njihovih saveznika

Tribine kao barometar rejtinga: Građani sve glasniji protiv vlasti i njihovih saveznika

Danas pre 29 minuta
Referendum o Dodiku 25. oktobra

Referendum o Dodiku 25. oktobra

Vreme pre 13 minuta
Šta znači skraćenica „lbv“ koju su studenti poručili Vučiću?

Šta znači skraćenica „lbv“ koju su studenti poručili Vučiću?

Nedeljnik pre 34 minuta
Raspisan referendum: Spašavanje građanina Dodika

Raspisan referendum: Spašavanje građanina Dodika

Dojče vele pre 9 minuta