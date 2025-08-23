Kesić: Referendum u Srpskoj jedina logična odluka, odgovor je politički jer je i presuda Dodiku takva

Narodna skupština Republike Srpske raspisala je referendum za 25. oktobar 2025. godine, na kojem će se građani izjasniti o odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, Suda Bosne i Hercegovine i CIK-a protiv Milorada Dodika. Skupština je odbacila mogućnost prevremenih izbora i pozvala sve političke aktere da u njima ne učestvuju. Ambasador BiH u EU Obrad Kesić kaže da je odluka Skupštine jedina logična u kontekstu aktuelnih dešavanja. Presuda je politička, pa i odgovor mora biti takav, poručuje Kesić.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji Obrad Kesić smatra da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum na kojem će se građani izjasniti o odlukama Kristijana Šmita i Suda BiH jedina logična u kontekstu aktuelnih dešavanja u BiH. "Ovo je direktni udar na ustavni poredak, ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine. Imamo zakon koji je doneo stranac, a pod kojim je osuđen izabrani predsednik Srpske. Taj zakon uopšte nije