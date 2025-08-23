Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada; Vučić: Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog, dijalog je najvažniji…

BEOGRAD - U velikom broju mesta u Srbiji večeras se održavaju okupljanja građana protiv blokada, sa kojih se poručuje da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje, da žele normalan život, da se slobodno kreću i rade. Okupljanja nisu organizovana u Novom Sadu. Okupljenim građanima u Ubu pridružio se i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je njegov poziv studentima u blokadi na TV debatu iskren i da ga nije uputio prvi put. "Moj poziv je takav da sam ih zamolio, da sam ih zamolio u decembru, ako se sećate. Da sam ih molio u februaru, u martu, da sam uputio u pisanoj formi poziv rektoru Đokiću. I da nije želeo da se odazove, iako se dan pre toga i dan posle toga itekako odazvao pozivima nekih stranaca, kao i mnogi drugi. Moj poziv je otvoren, to