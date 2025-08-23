Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada; Vučić: Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog, dijalog je najvažniji

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTV
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada; Vučić: Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog, dijalog je najvažniji…

BEOGRAD - U velikom broju mesta u Srbiji večeras se održavaju okupljanja građana protiv blokada, sa kojih se poručuje da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje, da žele normalan život, da se slobodno kreću i rade. Okupljanja nisu organizovana u Novom Sadu. Okupljenim građanima u Ubu pridružio se i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je njegov poziv studentima u blokadi na TV debatu iskren i da ga nije uputio prvi put. "Moj poziv je takav da sam ih zamolio, da sam ih zamolio u decembru, ako se sećate. Da sam ih molio u februaru, u martu, da sam uputio u pisanoj formi poziv rektoru Đokiću. I da nije želeo da se odazove, iako se dan pre toga i dan posle toga itekako odazvao pozivima nekih stranaca, kao i mnogi drugi. Moj poziv je otvoren, to
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Skup "Građani protiv blokada" širom Srbije: Okupljanja održana u više gradova

Skup "Građani protiv blokada" širom Srbije: Okupljanja održana u više gradova

Mondo pre 21 minuta
U više mesta okupljanja protiv blokada, narodna muzika i identični transparenti: U Obrenovcu primećeni bajkeri bez tablica

U više mesta okupljanja protiv blokada, narodna muzika i identični transparenti: U Obrenovcu primećeni bajkeri bez tablica

N1 Info pre 46 minuta
Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Ubu /video, foto/

Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Ubu /video, foto/

Sputnik pre 1 sat
Skupovi protiv blokada širom Srbije; Vučić: Ništa nije važnije od dijaloga, nadam se da će ga prihvatiti

Skupovi protiv blokada širom Srbije; Vučić: Ništa nije važnije od dijaloga, nadam se da će ga prihvatiti

RTS pre 1 sat
Ustala je SRBIJA! Dosta JOJ je BLOKADA! Prelepe SLIKE: Građani iz 75 gradova i opština širom zemlje poslali snažnu poruku

Ustala je SRBIJA! Dosta JOJ je BLOKADA! Prelepe SLIKE: Građani iz 75 gradova i opština širom zemlje poslali snažnu poruku

Alo pre 46 minuta
Vučić došao na skup građana protiv blokada u Ubu, pridružio se šetnji: "Širom Srbije se okupilo preko 55.000 ljudi"

Vučić došao na skup građana protiv blokada u Ubu, pridružio se šetnji: "Širom Srbije se okupilo preko 55.000 ljudi"

Euronews pre 1 sat
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: "Hoćemo normalan život"

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: "Hoćemo normalan život"

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠabacVojvodinaNovi SadZrenjaninPredsednik SrbijeBačkaBačka PalankaValjevoLoznicaObrenovacKraljevoRaškaLeštaneStara Pazova

Politika, najnovije vesti »

Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

Blic pre 11 minuta
"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Blic pre 46 minuta
„Građani Leskovca protiv blokada“ blokirali ulice: Naprednjaci ponovo održali skup

„Građani Leskovca protiv blokada“ blokirali ulice: Naprednjaci ponovo održali skup

Danas pre 56 minuta
Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Blic pre 1 sat
"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!…

"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!

Blic pre 1 sat