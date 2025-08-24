Fabregasova četa šokirala Lacio

Fudbaleri Koma pobedili su na svom terenu Lacio rezultatom 2:0, u utakmici prvog kola italijanske Serije A.

Domaći tim je do pobede nad rimskim klubom došao golovima Anastasiosa Duvikasa u 47. i Nika Pasa u 73. minutu. Komo u sledećem kolu gostuje Bolonji, dok Lacio dočekuje Veronu. Kaljari i Fjorentina odigrali su nerešeno 1:1 na Sardiniji. Gosti iz Firence poveli su u 68. minutu preko Rolanda Mandragore, da bi bod timu sa Sardinije doneo Sebastijano Luperto u četvrtom minutu nadoknade. Fjorentina u narednom kolu gostuje Torinu, dok Kaljari gostuje braniocu titule -