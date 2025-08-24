Evo gde je bivši muž ane Nikolić u jeku njene drame sa raletom: Rasta se oglasio na društvenim mrežama - reper i njegova devojka Marija nisu u Beogradu (foto)

Evo gde je bivši muž ane Nikolić u jeku njene drame sa raletom: Rasta se oglasio na društvenim mrežama - reper i njegova…

Pevačica Ana Nikolić juče je prijavila svog emotivnog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje.

On je dobio zabranu prilaska od 48 sati, dok smo Anu sinoć uslikali u Urgentnom u društvu prijateljice, gde se nije dugo zadržala. Anin bivši muž i kolega Stefan Đurić Rasta trenutno nije u Srbiji, a na društvenim mrežama se oglasio sa letovanja, na kom je sa devojkom Marijom Balaban. Rasta se, naime, nalazi u Španiji, odakle je njegova izabranica kačila objave na Instagramu. Ana Nikolić uslikali smo sinoć u Urgentnom centru u Beogradu, gde je došla u pratnji
