Predsednik Vučić danas predstavlja nove mere Za bolji standard građana, primena kreće 1. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

Vučić će predstaviti mere u 11 časova, u Palati Srbija. Predsednik Srbije je ranije izjavio da će biti predstavljene najbolje mere za običan narod, za sve naše građane, čija će primene krenuti već od 1. septembra. Vučić je rekao da će biti snižene kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. On je istakao da će građani moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama jer će kamete biti spuštene za 30 do 40