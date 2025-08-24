Rusija otkrila uslove za kraj rata u Ukrajini: Zelenskom se neće svideti poruka iz Moskve

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov otkrio je uslove Ruske Federacije za kraj rata u Ukrajini.

Spomenuo je i mogućnost sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. "Bezbednosne garancije moraju da budu predmet opšteg konsensuza. Vladimir Putin će biti spreman da se sastane sa Volodimirom Zelenskim kada agenda bude bila spremna. Ruski predsednik neće potpisati mirovni sporazum sa ukrajinskom stranom. Kada budemo došli do faze potpisivanja dokumenata, moramo da se usaglasimo da je osoba koja potpisuje taj