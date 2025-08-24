Agencija UN potvrdila normalne nivoe zračenja u blizini nuklearne elektrane Kursk

Agencija UN za atomsku energiju u nedelju je potvrdila da je nivo zračenja u blizini nuklearne elektrane Kursk, smeštene 60 kilometara od granice s Ukrajinom, u okviru normalnih vrednosti. "Nadzor potvrđuje normalne nivoe zračenja u blizini Nuklearne elektrane Kursk“, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) na Iksu.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 24. avgusta, na dan kada Ukrajina obeležava proglašenje nezavisnosti od Sovjetskog Saveza 1991, presretnuto najmanje 95 ukrajinskih dronova iznad više od desetak ruskih regiona. Nuklearna elektrana Kursk izvestila je da je protivvazdušna odbrana srušila dron koji je eksplodirao u blizini postrojenja neposredno nakon ponoći, pri čemu je oštećen pomoćni transformator i došlo do smanjenja operativnog kapaciteta reaktora