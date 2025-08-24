Uzbuna u Rusiji, pogođena nuklearna elektrana: Strahovit napad dronovima, odjekuju eksplozije, izbio veliki požar

Ukrajina je tokom prethodne noći izvela napad dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja i pogođena je nuklearna elektrana Kursk, piše " Rojters".

Ova elektrana nalazi se blizu granice sa Ukrajinom i oštećen je pomoćni transformator što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta za oko 50 odsto prema informacijama ruskih zvaničnika. Nema povređenih u ovom napadu, izbio je i požar koji je ubrzo ugašen. Takođe, nivo radijacije nije prešao dozvoljene granice. Oboreno je više od 10 bespilotnih letelica iznad luke Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti. Ovu informaciju potvrdio je šef regiona Aleksandar Drozdenko.