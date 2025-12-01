Zelenski: Fokus razgovora u SAD bili su suverenitet ukrajine i nacionalni interesi

Politika pre 2 sata
Zelenski: Fokus razgovora u SAD bili su suverenitet ukrajine i nacionalni interesi

Zelenski je izrazio zahvalnost Americi, predsedniku Donaldu Trampu i njegovom timu na „vremenu koje su intenzivno upotrebili da definišu korake za okončanje rata”

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da je fokus razgovora ukrajinske i američke delegacije tokom sastanka na Floridi bio na tome da se postaraju Ukrajina zadrži svoj suverenitet i nacionalne interese. ''Danas, nakon što su timovi završili svoj rad u Sjedinjenim Američkim Državama, šef ukrajinske delegacije Rustem Umerov izvestio je o glavnim parametrima dijaloga, akcentima i nekim rezultatima. Važno je da razgovori imaju konstruktivnu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Možemo govoriti otvoreno" oglasio se Zelenski nakon pregovora u SAD: Obratio se direktno Trampu

"Možemo govoriti otvoreno" oglasio se Zelenski nakon pregovora u SAD: Obratio se direktno Trampu

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Kurir pre 12 minuta
Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju…

Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Kurir pre 17 minuta
Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Kurir pre 12 minuta
Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Politika pre 57 minuta
Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Politika pre 1 sat