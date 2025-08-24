Ukrajinci pogodili nuklearnu elektranu u Kursku (VIDEO)

Vesti online pre 9 sati  |  Nezavisne (P. V.)
Ukrajinci pogodili nuklearnu elektranu u Kursku (VIDEO)

Ukrajina je tokom noći izvela napade dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu u Kursku i naftni terminal u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrđuju ruski zvaničnici.

U napadu na nuklearku u Kursku, nedaleko od granice sa Ukrajinom, oštećen je pomoćni transformator, što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta postrojenja za 50 odsto. Niko nije povređen, a požar koji je izbio brzo je ugašen. Video možete pogledati OVDE. Nivo radijacije u postrojenju i okolini ostaje ispod dozvoljenih granica, objavila je pres-služba nuklearke. Na terminalu naftne kompanije Novatek u luci Ust Luga izbio je požar usled napada ukrajinskih
Ključne reči

UkrajinaRusijapožarRat u Ukrajinikursk

