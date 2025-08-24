Dodik se oglasio: Neće biti bilo kakvog oblika nasilja

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da jedino volja naroda ima legitimitet, a ne "volja dekreta ili neizabranog stranca".

Dodik je rekao za RTRS da je sednica Narodne skupštine Republike Srpske dokaz da je u Srpskoj stabilno stanje. "Dokaz je i ova odluka o referendumu. Mi smo fokusirani na mir i funkcionisanje", istakao je Dodik. Poručio je da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način ispitivanjem volje naroda. "Samo oni nama drže predavanja, te usnule demokrate. Evropa je jedna lažljiva priča. Ona će u narednih godinu krahirati. Nemaju