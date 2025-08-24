Da li je Zelenski ukrajinski Čerčil?

Velike priče pre 20 minuta  |  Piše Željko Pantelić
Da li je Zelenski ukrajinski Čerčil?

Ako Zelenski, kao spasilac Ukrajine, izgubi izbore i prizna poraz poput Vinstona Čerčila u Velikoj Britaniji nakon Drugog svetskog rata, Ukrajina će biti na dobrom putu da postane deo evropske porodice

Pokretanje inicijative za početak pregovora između Kijeva i Moskve neizbežno je otvorilo i pitanje izbora u Ukrajini. Mandat predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Vrhovne rade (ukrajinskog parlamenta) istekao je prošlog proleća, ali je po slovu Ustava produžen do daljeg zbog proglašenog ratnog stanja u februaru 2022. godine. Nije reč samo o organizaciji izbornog procesa i nužnoj legitimizaciji vlasti u Kijevu, već i o odlučivanju ko će voditi Ukrajinu kroz
"Melanija ima veliki uticaj na politiku" CNN: analizirao prisutnost i angažovanost prve dame SAD: "Tramp traži savete od nje, ona se meša ako je baš važno (foto)

Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Erdoganova žena pisala melaniji Tramp: „Verujem da će velika osetljivost koju ste pokazali prema ukrajinskoj deci biti…

"Spreman sam, ali Moskva odugovlači": Zelenski rekao da je želi bilo koji format sastanka s Putinom: "Moramo zaustaviti…

Gradonačelnik Sergej Sobjanjin tvrdi: Protivvazdušna odbrana oborila jedan dron koji je leteo ka Moskvi

Anketa: više od polovine Nemaca je protiv slanja trupa u Ukrajinu

Pentagon zabranio Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa za napade na teritoriju Rusije

