Ako Zelenski, kao spasilac Ukrajine, izgubi izbore i prizna poraz poput Vinstona Čerčila u Velikoj Britaniji nakon Drugog svetskog rata, Ukrajina će biti na dobrom putu da postane deo evropske porodice

Pokretanje inicijative za početak pregovora između Kijeva i Moskve neizbežno je otvorilo i pitanje izbora u Ukrajini. Mandat predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Vrhovne rade (ukrajinskog parlamenta) istekao je prošlog proleća, ali je po slovu Ustava produžen do daljeg zbog proglašenog ratnog stanja u februaru 2022. godine. Nije reč samo o organizaciji izbornog procesa i nužnoj legitimizaciji vlasti u Kijevu, već i o odlučivanju ko će voditi Ukrajinu kroz