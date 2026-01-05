Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Nova pre 24 minuta  |  Autor: Beta
Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki zvaničnici utvrdili da Ukrajina nije ciljala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u napadu dronom prošle nedelje.

Tramp je rekao da se „nešto dogodilo u blizini“ Putinove rezidencije, ali da američki zvaničnici nisu otkrili da je ona bila ciljana. „Ne verujem da se taj napad dogodio. Ne verujemo da se to dogodilo, sada kada smo mogli da proverimo“, rekao je Tramp sinoć novinarima u avionu na letu za Vašington. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je prošle nedelje rekao da je Ukrajina lansirala niz dronova na Putinovu državnu rezidenciju u Novgorodskom regionu na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

N1 Info pre 29 minuta
Tramp preti regionu nakon hapšenja Madura: Vojna intervencija u Kolumbiji „zvuči dobro“, Meksiko pod kontrolom kartela

Tramp preti regionu nakon hapšenja Madura: Vojna intervencija u Kolumbiji „zvuči dobro“, Meksiko pod kontrolom kartela

Nedeljnik pre 44 minuta
„Nešto se dogodilo u blizini: „Tramp o tvrdnjama da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju

„Nešto se dogodilo u blizini: „Tramp o tvrdnjama da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju

Danas pre 19 minuta
"Dao sam naređenje vojsci" Oglasio se predsednik Kolumbije nakon Trampovih pretnji: Narode, branite predsednika

"Dao sam naređenje vojsci" Oglasio se predsednik Kolumbije nakon Trampovih pretnji: Narode, branite predsednika

Blic pre 1 sat
Obrt, Tramp više ne veruje Putinu! "Ukrajinci nisu napali njegov dom": Usledilo je šok pitanje novinarke

Obrt, Tramp više ne veruje Putinu! "Ukrajinci nisu napali njegov dom": Usledilo je šok pitanje novinarke

Blic pre 14 minuta
Njega je Tramp nazvao bolesnikom koji diluje kokain! Oglasio se predsednik Kolumbije: Moje ime se ne pojavljuje u sudskim…

Njega je Tramp nazvao bolesnikom koji diluje kokain! Oglasio se predsednik Kolumbije: Moje ime se ne pojavljuje u sudskim dokumentima (foto)

Kurir pre 29 minuta
Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

RTS pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonSergej LavrovRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

NIN pre 4 minuta
"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

N1 Info pre 4 minuta
Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Vreme pre 3 minuta
Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Vesti online pre 4 minuta
Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

NIN pre 4 minuta