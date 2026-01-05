Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki zvaničnici utvrdili da Ukrajina nije ciljala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u napadu dronom prošle nedelje.

Tramp je rekao da se „nešto dogodilo u blizini“ Putinove rezidencije, ali da američki zvaničnici nisu otkrili da je ona bila ciljana. „Ne verujem da se taj napad dogodio. Ne verujemo da se to dogodilo, sada kada smo mogli da proverimo“, rekao je Tramp sinoć novinarima u avionu na letu za Vašington. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je prošle nedelje rekao da je Ukrajina lansirala niz dronova na Putinovu državnu rezidenciju u Novgorodskom regionu na