Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Rat u Ukrajini – 1.279. dan.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da je Rusija napravila "značajne ustupke“ ka pregovaračkom rešenju rata. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da grupa zemalja, uključujući članice SB UN-a, treba da budu garanti bezbednosti Ukrajine. Dve strane razmenile po 146 zarobljenika. UŽIVO Pratite najnovije VESTI SA FRONTA Situacija na frontu Kelog: Nadam se da na današnji dan sledeće godine u Ukrajini neće biti rata Specijalni predstavnik SAD Kit Kelog koji je u