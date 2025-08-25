Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Alo pre 6 minuta
Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Rat u Ukrajini – 1.279. dan.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da je Rusija napravila "značajne ustupke“ ka pregovaračkom rešenju rata. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da grupa zemalja, uključujući članice SB UN-a, treba da budu garanti bezbednosti Ukrajine. Dve strane razmenile po 146 zarobljenika. UŽIVO Pratite najnovije VESTI SA FRONTA Situacija na frontu Kelog: Nadam se da na današnji dan sledeće godine u Ukrajini neće biti rata Specijalni predstavnik SAD Kit Kelog koji je u
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Rat Rusije i Ukrajine je sukob pogleda na svet

Zelenski: Rat Rusije i Ukrajine je sukob pogleda na svet

NIN pre 41 minuta
Kelog: Nadam se da na današnji dan sledeće godine u Ukrajini neće biti rata

Kelog: Nadam se da na današnji dan sledeće godine u Ukrajini neće biti rata

NIN pre 6 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Napad dronova na grad Sumi, Ruski PVO oborili 21 ukrajinski dron iznad ruskih regiona

uživo RAT U UKRAJINI Napad dronova na grad Sumi, Ruski PVO oborili 21 ukrajinski dron iznad ruskih regiona

Euronews pre 1 sat
Zelenski: Rat Rusije i Ukrajine sukob dva pogleda na svet; Kelog: Nadam se miru

Zelenski: Rat Rusije i Ukrajine sukob dva pogleda na svet; Kelog: Nadam se miru

RTS pre 1 sat
"Ovo je rat dobra i zla"

"Ovo je rat dobra i zla"

B92 pre 56 minuta
Zelenski: Molimo se za trajni mir

Zelenski: Molimo se za trajni mir

Politika pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Nemačka: Kijev može da računa na našu podršku; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva i oko 70 kuća…

UKRAJINSKA KRIZA: Nemačka: Kijev može da računa na našu podršku; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva i oko 70 kuća

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNGuvernerUkrajinaFacebookSergej LavrovKinaRusijaFejsbukSB UNTwitterKijevDronZaporožje

Svet, najnovije vesti »

U izraelskom napadu u Gazi ubijeno petoro novinara

U izraelskom napadu u Gazi ubijeno petoro novinara

BBC News pre 21 minuta
Četvoro novinara ubijeno u napadu na vojnu bolnicu u Pojasu Gaze

Četvoro novinara ubijeno u napadu na vojnu bolnicu u Pojasu Gaze

Radio 021 pre 11 minuta
Novinari Al Džazire, Rojtersa i AP ubijeni u napadu na bolnicu u Pojasu Gaze: Izraelska vojska istražuje

Novinari Al Džazire, Rojtersa i AP ubijeni u napadu na bolnicu u Pojasu Gaze: Izraelska vojska istražuje

Nova pre 5 minuta
Srbija među najgore pogođenima u velikoj suši u Evropi

Srbija među najgore pogođenima u velikoj suši u Evropi

Nova pre 11 minuta
(Mape) uragan Erin u galopu ka nama: Jednom delu Evrope donosi nepogode, uticaće i na vreme u Srbiji, evo i kako

(Mape) uragan Erin u galopu ka nama: Jednom delu Evrope donosi nepogode, uticaće i na vreme u Srbiji, evo i kako

Blic pre 41 minuta