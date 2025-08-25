Navrocki o ukrajinskim "banderovskim simbolima": Nacizam

Poljski predsednik Karol Navrocki najavio je zakonsku inicijativu kojom bi se "banderovski simboli", povezani sa spornim vođom pokreta za nezavisnost Ukrajine u 20. veku Stepanom Banderom, izjednačili sa nacističkim i komunističkim simbolima u krivičnom zakonu

"Da bismo eliminisali rusku propagandu i uspostavili poljsko-ukrajinske odnose zasnovane na stvarnom partnerstvu, međusobnom poštovanju i obostranoj osetljivosti, smatram da bi u nacrt zakona trebalo da uključimo jasan slogan: stop banderizmu", rekao je Navrocki, prenosi poljski portal RMF24. On je dodao da će se ti simboli zakonski izjednačiti sa nacizmom i sovjetskim komunizmom, kao i da će se izvršiti revizije zakona o Komisiji za gonjenje zločina protiv poljske