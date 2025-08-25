Navrocki o ukrajinskim "banderovskim simbolima": Nacizam

B92 pre 38 minuta
Navrocki o ukrajinskim "banderovskim simbolima": Nacizam

Poljski predsednik Karol Navrocki najavio je zakonsku inicijativu kojom bi se "banderovski simboli", povezani sa spornim vođom pokreta za nezavisnost Ukrajine u 20. veku Stepanom Banderom, izjednačili sa nacističkim i komunističkim simbolima u krivičnom zakonu

"Da bismo eliminisali rusku propagandu i uspostavili poljsko-ukrajinske odnose zasnovane na stvarnom partnerstvu, međusobnom poštovanju i obostranoj osetljivosti, smatram da bi u nacrt zakona trebalo da uključimo jasan slogan: stop banderizmu", rekao je Navrocki, prenosi poljski portal RMF24. On je dodao da će se ti simboli zakonski izjednačiti sa nacizmom i sovjetskim komunizmom, kao i da će se izvršiti revizije zakona o Komisiji za gonjenje zločina protiv poljske
Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Nova pre 13 minuta
Nedeljnik pre 3 minuta
Zaharova: Napadi na naftovod "Družba" banditizam; Poljska ukida finansiranje "Starlinka" Ukrajini

RTS pre 38 minuta
Trampov izaslanik: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

N1 Info pre 23 minuta
Zelenski: Rat Rusije i Ukrajine je sukob pogleda na svet

NIN pre 2 sata
Kelog: Nadam se da na današnji dan sledeće godine u Ukrajini neće biti rata

NIN pre 1 sat
Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Alo pre 1 sat
Benkovački festival ipak se odgađa

SEEbiz pre 3 minuta
Lazarini: "Gaza je pakao u svim oblicima, glad je poslednja nesreća koja je pogodila"

Blic pre 8 minuta
Problemi Kavkaza se ne rešavaju u Americi

Sputnik pre 13 minuta
Osnovnim školama u Crnoj Gori preporučeno da odlože planirane ekskurzije u Srbiju

Novi magazin pre 3 minuta
100.000 Rusa spremno za napad! Čekaju Putinovo naređenje! Situacija u Donbasu sve opasnija po Ukrajinu!

Kurir pre 3 minuta