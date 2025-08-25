Vučić: Ponuda za debatu ostaje dok je ne prihvate, jednog dana će morati da razgovaraju sa nekim

Beta pre 7 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da njegova ponuda za debatu sa studentima u blokadi, koju su pojedini fakulteti odbili, i dalje važi i da će "ostati dok je ne prihvate".

"Moja ponuda će ostati dok je ne prihvate, jer će jednog dana morati da razgovaraju sa nekim", rekao je Vučić za televiziju "Juronjuz global" (Euronews Global) u intervjuu koji će na "Juronjuz Srbija" biti emitovan u utorak.

Dodao je da je demonstrantima više puta predlagao da sednu za sto i razgovaraju u javnoj debati, preneo je "Juronjuz Srbija" na svom sajtu.

"Ovo nije bio moj prvi poziv. Zapravo, to je bio moj peti ili šesti poziv na dijalog, na otvoren razgovor. Ponudio sam im čak i otvorenu TV debatu. Oni mogu da izaberu temu, mogu da izaberu studio. I bio sam spreman da o tome javno razgovaramo, jer verujem da za razgovor, dijalog, nema alternative", rekao je Vučić.

Govoreći o nasilju na protestima tokom avgusta, ocenio je da bilo kakva vrsta nasilja koja se mogla videti na ulicama nije dobra za Srbiju, ali je odbacio optužbe da je policija upotrebila prekomernu silu.

"Veoma sam ponosan na ponašanje i stavove naše policije i njihovo strpljenje, i mislim da je pravo čudo što smo, imajući u vidu nivo agresivnosti demonstranata, uspeli da devet meseci održimo situaciju tako da nema žrtava, da nema mrtvih. I nadamo se da ćemo biti primer demokratskog i mirnog rešavanja svih ovih pitanja", kazao je Vučić.

Kada su u pitanju nesreća na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine poginulo 16 ljudi, i optužbe da je do toga došlo zbog sistemske korupcije, Vučić ocenjuje da je korupcija postala "glavna tema i lak način za iskazivanje nezadovoljstva, čak i kada nije u pitanju".

"Nema sumnje, korupcije ima svuda, u svim zemljama sveta. I to je najlakša tema koju neko može da uzme i kaže: 'U redu, postoji korupcija'. Ali, ostavimo to po strani - naravno da korupcije ima mnogo i moramo se mnogo jače boriti protiv nje. I ja sam veoma posvećen da vodim tu borbu", naveo je predsednik Srbije.

Govoreći o zahtevu za izborima, Vučić je kazao da je njegova ranija ponuda za vanrednim izborima odbijena najmanje tri puta, ali da sada "ima mnogo posla" za državu, i da "ne mogu stalno biti izbori i izbori".

Vučić je odbacio i mogućnost promene Ustava Srbije kako bi ponovo mogao da se kandiduje za predsednika Srbije, nakon što mu u maju 2027. godine istekne drugi mandat.

"Biću predsednik još godinu, godinu i po dana, ne više od toga. Biće novi predsednik i novo rukovodstvo. Neću menjati nikakav ustav da bih se upuštao u takve igre", kazao je Vučić.

(Beta, 25.08.2025)