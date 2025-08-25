Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama Vašingtona kao deo operacije protiv kriminala, koju je pokrenuo predsednik Donald Tramp, počeli su da nose oružje, saopštili su zvaničnici.

Tačan broj vojnika sa oružjem nije preciziran, ali su izvori potvrdili da će nositi pištolje M17 ili puške M4, preneo je Rojters. To je odlučeno nakon što su stotine nenaoružanih vojnika bile raspoređene na ulicama Vašingtona poslednje dve nedelje, nakon što je Tramp proglasio vanredno stanje zbog porasta kriminala u okrugu. Američki ministar odbrane Pit Hegset prošle nedelje je odobrio da trupe nose oružje. Zvaničnici iz Zajedničke operativne grupe Garde (DC)
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Nacionalna garda sa puškama: Zašto Tramp izvodi vojsku na ulice

Vreme pre 2 sata
Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

NIN pre 1 sat
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počeli da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počeli da nose oružje

Sputnik pre 1 sat
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

RTV pre 3 sata
Tramp šalje vojsku na ulice glavnog grada SAD

Tramp šalje vojsku na ulice glavnog grada SAD

Nova pre 2 sata
Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela da nosi oružje

Slobodna Evropa pre 2 sata
Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRojtersVanredno stanjeDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

„Jesen stiže huljo moja“: Protest u Sremskoj Mitrovici

„Jesen stiže huljo moja“: Protest u Sremskoj Mitrovici

Mašina pre 0 minuta
EKSKLUZIVNO! Stefan, student ETF-a u Beogradu! Naša snaga su mladost, zajedništvo, istina, jasni ciljevi, Srbija iz koje…

EKSKLUZIVNO! Stefan, student ETF-a u Beogradu! Naša snaga su mladost, zajedništvo, istina, jasni ciljevi, Srbija iz koje nećemo otići!

Plus online pre 0 minuta
Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Blic pre 6 minuta
Gastronomska manifestacija „Roštiljijada“ počinje večeras

Gastronomska manifestacija „Roštiljijada“ počinje večeras

ROMinfomedia pre 5 minuta
Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

RTV Novi Pazar pre 5 minuta