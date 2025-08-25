NBS naložila bankama da do 15. septembra pripreme ponude povoljnijih kredita

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je naložila bankama koje odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra svoje aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude te pozajamice po povoljnijim uslovima.“Mere koje donosimo uvek sagledavamo iz tačke opšteg interesa koji je dugoročno održiv, i motiv za svaku našu odluku jeste da olakšamo