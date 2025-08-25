NBS naložila bankama da do 15. septembra pripreme ponude povoljnijih kredita

NBS naložila bankama da do 15. septembra pripreme ponude povoljnijih kredita
Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je naložila bankama koje odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra svoje aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude te pozajamice po povoljnijim uslovima.“Mere koje donosimo uvek sagledavamo iz tačke opšteg interesa koji je dugoročno održiv, i motiv za svaku našu odluku jeste da olakšamo
