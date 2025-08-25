Srpska lepinja među 10 najboljih hlebova u Evropi Skromni hleb sa naših prostora osvaja svet! Evo zašto se ovako visoko kotira…

Lepinje su se našle rame uz rame sa slavnim francuskim bagetom i legendarnom italijanskom fokačom i ušla je među deset najboljih hlebova u Evropi.

Šta čini ovaj tradicionalni proizvod koji se pravi samo od brašna, vode, soli i kvasaca, toliko posebnim? Gošća Jutarnjeg programa, nutricionistkinja Milka Raičević, smatra da je u pitanju je kvalitet zrna pšenice i ljubav koja se unosi u njeno pravljenje. Svi sastojci za lepinju se odlično kombinuju i daju savršenu strukturu što je i čini tako posebnom. Zato ne možemo da budemo ravnodušni kada prođemo pored pekare i osetimo njihov miris, ističe gošća Jutarnjeg