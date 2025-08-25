Srpska lepinja među 10 najboljih hlebova u Evropi Skromni hleb sa naših prostora osvaja svet! Evo zašto se ovako visoko kotira

Kurir pre 41 minuta
Srpska lepinja među 10 najboljih hlebova u Evropi Skromni hleb sa naših prostora osvaja svet! Evo zašto se ovako visoko kotira…

Lepinje su se našle rame uz rame sa slavnim francuskim bagetom i legendarnom italijanskom fokačom i ušla je među deset najboljih hlebova u Evropi.

Šta čini ovaj tradicionalni proizvod koji se pravi samo od brašna, vode, soli i kvasaca, toliko posebnim? Gošća Jutarnjeg programa, nutricionistkinja Milka Raičević, smatra da je u pitanju je kvalitet zrna pšenice i ljubav koja se unosi u njeno pravljenje. Svi sastojci za lepinju se odlično kombinuju i daju savršenu strukturu što je i čini tako posebnom. Zato ne možemo da budemo ravnodušni kada prođemo pored pekare i osetimo njihov miris, ističe gošća Jutarnjeg
Stručnjaci o najavljenom poskupljenju struje: Evo zašto EPS povećava cenu i kako će to uticati na domaćinstva

Telegraf pre 2 sata
Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Danas pre 6 sati
Ruski uslovi za mir: Jake sile kao garant bezbednosti Ukrajine, NATO nikako

Danas pre 9 sati
Ruski uslovi za mir: Jake sile kao garant bezbednosti Ukrajine, NATO nikako

NIN pre 9 sati
Ruski uslovi za mir: Jake sile kao garant bezbednosti Ukrajine, NATO nikako

Južne vesti pre 9 sati
Blic pre 19 sati
Euronews pre 14 sati
Srpska lepinja među 10 najboljih hlebova u Evropi Skromni hleb sa naših prostora osvaja svet! Evo zašto se ovako visoko kotira

Kurir pre 41 minuta
Leskovac dobio mini šetalište u centru grada: Najfrekventniji deo sada izgleda lepše, jer je popločan dvema vrstama ploča! Građani prezadovoljni

Kurir pre 41 minuta
Stiže novi drvored na Bulevaru u Leskovcu: Pored visokih temperatura, problem predstavlja i nedovoljno zalivanje

Kurir pre 3 sata
"Samo da nas ne razdvoje": Surova sudbina troje dece iz Prijepolja: Ostali bez majke i oca, brat se sada bori samo za jedno (foto)

Blic pre 3 sata
"Samo da nas ne razdvoje": Surova sudbina troje dece iz Prijepolja: Ostali bez majke i oca, brat se sada bori samo za jedno (foto)

Blic pre 3 sata