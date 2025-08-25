Direktor Zavoda za urgentnu medicinu: Studenti izmislili priču da su "ova dvojica nesretnika odbili da unesu te motke i da će zato dobiti otkaz"

Moj Novi Sad pre 3 sata
Direktor Zavoda za urgentnu medicinu: Studenti izmislili priču da su "ova dvojica nesretnika odbili da unesu te motke i da će…
Nakon što su studenti novosadskog Medicinskog fakulteta u blokadi pitali direktora Zavoda za urgentnu medicinu Bogdana Živanovića "Ko je poslao isporučio drvene palice pomoću vozila Hitne pomoći na protestu u Novom Sadu 13. avgusta", a potom i izneli svoja saznanja da je u pitanju jedan od tehničara hitne pomoći dok se dvema ekipama koje su odbile da to urade preti otkazom, oglasio se i Živanovič. On je izjavio da jedna ekipa, tj jedan tehničar nije hteo da dođe do
Novi Sad

