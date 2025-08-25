Oglasio se doktor reprezentacije zbog Tijane Bošković: Svi strepe od najgore vesti sa Svetskog prvenstva

Glatka pobeda Srbije protiv Kameruna na Svetskom prvenstvu pala je u drugi plan zbog povrede najbolje svetske odbojkašice, Tijane Bošković.

O stanju njenog zgloba oglasio se doktor Dejan Aleksandrić za sajt Odbojkaškog saveza Srbije. "U drugom setu je Tijana nažalost zadobila povredu desnog skočnog zgloba. Kada je imala distorziju, odnosno iskrenula zglob. Za sada pratimo stanje - uradili smo primerno zbrinjavanje. Ujutro planiramo dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo nakon toga biti pametniji i znaćemo šta možemo da očekujemo", rekao je Aleksandrić. Tijana Bošković povredila se pri doskoku u