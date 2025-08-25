Zašto Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim, a možda nikada i neće

Sporazum u Beloj kući o narednom koraku – bilateralnom sastanku između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog – delovao je uglavnom jedinstveno.

A onda je usledio odgovor Rusije. „Razmatrala se ideja da bi bilo prikladno ispitati mogućnost podizanja nivoa predstavnika ruskih i ukrajinskih strana“, rekao je Kremljov savetnik Jurij Ušakov, izveštavajući novinare o telefonskom razgovoru američkog predsednika Donalda Trampa i Putina. Nije bilo pomena ni jednog ni drugog lidera imenom, niti naznake da bi „predstavnici“ mogli biti podignuti na taj nivo, prenosi Si-En-En. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej