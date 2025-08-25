Zašto Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim, a možda nikada i neće

NIN pre 2 sata
Zašto Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim, a možda nikada i neće

Sporazum u Beloj kući o narednom koraku – bilateralnom sastanku između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog – delovao je uglavnom jedinstveno.

A onda je usledio odgovor Rusije. „Razmatrala se ideja da bi bilo prikladno ispitati mogućnost podizanja nivoa predstavnika ruskih i ukrajinskih strana“, rekao je Kremljov savetnik Jurij Ušakov, izveštavajući novinare o telefonskom razgovoru američkog predsednika Donalda Trampa i Putina. Nije bilo pomena ni jednog ni drugog lidera imenom, niti naznake da bi „predstavnici“ mogli biti podignuti na taj nivo, prenosi Si-En-En. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Uživo drama na frontu se nastavlja Poboljšan taktički položaj Rusa (foto/video)

Alo pre 41 minuta
Tramp: Amerika će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Tramp: Amerika će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Politika pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva…

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi; U vazdušnom napadu na Zaporožje uništena crkva i oko 70 kuća

RTV pre 1 sat
Tramp: Podržaću Ukrajinu, želim da se rat završi; Zaharova: Napadi na naftovod "Družba" banditizam

Tramp: Podržaću Ukrajinu, želim da se rat završi; Zaharova: Napadi na naftovod "Družba" banditizam

RTS pre 1 sat
Da li će Amerikanci podržati Ukrajinu Tramp otkrio stav SAD-a

Da li će Amerikanci podržati Ukrajinu Tramp otkrio stav SAD-a

Alo pre 1 sat
Tramp poručio: Sad će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Tramp poručio: Sad će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

Večernje novosti pre 1 sat
Kelog: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

Kelog: Zvaničnici SAD naporno rade na okončanju rata u Ukrajini

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNECBela kućaRusijaDonald TrampRat u Ukrajinivolodimir zelenskidonald trump

Svet, najnovije vesti »

(Video) Završili u kanalu zbog selfija: Turisti prevrnuli gondolu pokušavajući da se uslikaju, spašavao se ko je kako znao

(Video) Završili u kanalu zbog selfija: Turisti prevrnuli gondolu pokušavajući da se uslikaju, spašavao se ko je kako znao

Blic pre 12 minuta
Tramp: Sastaću se s Kimom ‘u nekom trenutku’

Tramp: Sastaću se s Kimom ‘u nekom trenutku’

Danas pre 1 sat
„Tramp se ponaša kao diktator“: CNN analizira ambicije predsednika SAD

„Tramp se ponaša kao diktator“: CNN analizira ambicije predsednika SAD

Danas pre 1 sat
Da li je Valerij Zalužni budući predsednik Ukrajine?

Da li je Valerij Zalužni budući predsednik Ukrajine?

Danas pre 2 sata
Troje mrtvih, jedna osoba teško povređena u padu helikoptera u Velikoj Britaniji

Troje mrtvih, jedna osoba teško povređena u padu helikoptera u Velikoj Britaniji

N1 Info pre 17 minuta